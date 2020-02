OL - La femme de Thiago Mendes s'affiche en clown pour critiquer Garcia

Hier, les clowns n'étaient plus vraiment les bienvenus à Lyon lorsque l'on parle de l'OL. En effet, depuis quelques jours maintenant, les mêmes (des images relayées en masse, devenues virales) de Rudi Garcia, photomonté comme clown, se sont multipliés sur les réseaux sociaux et ont provoqué l'énervement de l'OL. Le club a notamment posté un communiqué, ce mercredi, affirmant qu'il allait porter plainte contre les montages, injures ou autres actions à l'encontre des joueurs, de la direction ou de l'institution OL. Si les réseaux sociaux se sont amusés de cette nouvelle hier, en postant encore plus de montages de Garcia et d'Aulas, les tensions sont plus que redescendues, hier soir, après la victoire face à la Juve (1-0).

Mais visiblement Kelly Mendes n'a pas reçu le message. La compagne de Thiago Mendes a, en effet, posté une photo d'elle-même, grimée en clown grâce à un filtre sur son téléphone, après la victoire lyonnaise face à la Juve. Si la photo portait déjà à confusion vu les tensions actuelles face aux visages de clown et Rudi Garcia, la Brésilienne a posté ce message suivant : "#*@%*?#!@$&@#". En clair, elle a exprimé sa frustration vis-à-vis de l'absence, sur le terrain, de son compagnon hier. Un choix visiblement bien réfléchi, à quelques jours du derby face à Saint-Etienne et du match retour...