OL - La grosse mise au point de Rudi Garcia sur son avenir

Rudi Garcia a évoqué, sans langue de bois, son avenir au micro de Canal+. L'entraîneur, en fin de contrat, reste fataliste concernant son futur.

Avant le match face à Angers (victoire 1-0), Rudi Garcia a fait un gros point sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat avec l'OL au mois de juin prochain. L'entraîneur, qui a rendez-vous avec Jean-Michel Aulas au mois de décembre pour discuter d'une potentielle prolongation, ne semble pas stressé par sa situation.

"On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait. Je n'ai aucune difficulté à être en fin de contrat. Ce n'est pas de la langue de bois parce que c'est important" explique-t-il à Canal+. "Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s'arrêtera, ou d'un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera ou je n'ai plus envie de rester et cela se terminera".

Garcia est plutôt très terre à terre pour son avenir. "Une prolongation, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un problème. Dans un couple, on n'est pas obligés d'être mariés ou pacsés pour s'aimer, on n'a pas besoin de signer quelque chose si on se plaît l'un à l'autre, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas". Pour l'instant, les résultats de l'OL, deuxième du classement, parlent pour lui. La manière, en revanche, beaucoup moins...