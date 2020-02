OL - La maîtrise a plu à Garcia

L'Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire vendredi soir, à Metz (0-2, résumé et notes), lors de la 26ème journée de Ligue 1. A quelques jours d'un choc européen face à la Juventus Turin, les Gones se sont rassurés, notamment dans le secteur défensif. Pour la première fois depuis février 2016, l'OL n'a pas concédé le moindre tir cadré dans un match de championnat (7 tentatives messines), preuve de sa bonne organisation défensive, malgré un schéma auquel les joueurs sont peu habitués puisque Rudi Garcia avait mis en place un 3-4-3. Un pari gagnant pour le coach rhodanien.

"C'est un match bien maîtrisé, même si on aurait pu être plus dangereux. Je ne me souviens pas avoir vu Lopes faire un arrêt. C'est une victoire logique. Pour le système, on verra ce qui sera le mieux pour la Juve, mais c'est bien que les joueurs l'aient dans leur bagage tactique. Ce qui m'a conduit à changer le système, c'était de protéger Léo (Dubois) et Bruno (Guimaraes). Bruno s'est très bien intégré au jeu. Il a joué en une touche, il est capable de jouer vers l'avant, je suis satisfait. Ça a peut-être d'ailleurs été le plus juste de nos joueurs dans le jeu" a déclaré Garcia, avant de rassurer sur son numéro 9 : "Dembélé sorti en boitillant ? Il n'a rien, aucune inquiétude."