OL - La mise au point de JM.Aulas sur le mercato de Memphis Depay

Difficile de suivre Jean-Michel Aulas. Après avoir évoqué l'intérêt du FC Barcelone et révélé celui de l'AS Roma, le président lyonnais a assuré hier soir sur son compte Twitter que Memphis Depay "devrait rester" à Lyon cette saison. "Contrairement à ce que j'ai lu, il n'y a pas eu d'échange avec le Barça", a-t-il ajouté. "Je ne pense pas que cela soit l'intérêt de l'OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP."

Rappelons que l'attaquant batave (26 ans) est entré dans sa dernière année de contrat dans le Rhône et que le conserver sans le prolonger signifierait accepter de le laisser partir gratuitement l'été prochain. Un peu plus tôt lundi, nos confrères de RMC Sport rapportaient d'ailleurs que les dirigeants lyonnais n'envisageaient pas cette éventualité et préféraient vendre Depay dès cet été, au Barça ou ailleurs. La mise au point d'Aulas dit tout le contraire.