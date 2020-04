OL - La mobilisation des supporters pour Memphis Depay

Auteur d'une excellente première moitié de saison (14 buts et 2 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues), Memphis Depay a subi un énorme coup dur en décembre dernier. Lors d'une rencontre face au Stade Rennais, l'international néerlandais a été victime d'une rupture des ligaments croisés, l'écartant des terrains pour de longs mois. Rapidement, la question d'une prolongation s'est posée, mais Jean-Michel Aulas a très vite annoncé la couleur en déclarant publiquement qu'il souhaitait prolonger son joueur.

Quelques mois plus tard, le bail de Memphis Depay n'a pas bougé et les supporters s'impatientent. Ce dimanche, ils ont décidé de se mobiliser sur Twitter et de lancer le hashtag "MemphisStayInLyon" ("Memphis reste à Lyon"), le tout accompagné de messages positifs pour le convaincre de rempiler avec l'OL. Adepte de ce réseau social, le président rhodanien s'est exprimé et a rassuré les fans. "J'espère vraiment que Memphis va rester longtemps dans la famille OL. Je fais vraiment tout pour cela. Memphis sait ce que je fais pour. J’ai confiance en Memphis" a-t-il écrit.