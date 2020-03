OL - La nouvelle idée d'Aulas pour le classement de la L1 va encore faire grincer des dents

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a présenté une nouvelle idée pour établir le classement de la Ligue 1. Cela permettrait à l'OL d'arracher une place en LDC la saison prochaine...

Jean-Michel Aulas réfléchit à toutes les idées possibles et imaginables pour venir à bout de cette saison de Ligue 1. Le président de l'OL, qui est entré en guerre avec Jacques-Henri Eyraud et les autres dirigeants du championnat après avoir proposé une saison blanche, a délivré une nouvelle idée pour statuer de cette saison 2019-2020, stoppée avant la 29ème journée à cause du coronavirus. Désormais, JMA propose d'établir un classement sur les trois ou cinq dernières années.

"Il existerait une autre solution d’après les spécialistes: le classement historique sur trois ans, cinq ans. Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de plus en plus difficile"a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. De quoi aider l'OL à accrocher une place en Ligue des Champions !

Forcément, cette nouvelle idée, qui a déjà été évoquée par de nombreux supporters sur le web, est favorable à l'OL. En effet, que l'on compte ou non cette saison 2019-2020, les Gones seraient ainsi assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions l'an prochain, que ce soit via la 2ème (3 cas sur 4) ou la 3ème place (1 cas sur 4). A l'inverse, Marseille ou Rennes, respectivement deuxièmes et troisièmes de L1 cette année, pourraient perdre leur place en LDC selon les différentes situations.

LE TOP 6 DE LA LIGUE 1 SUR LES 3 DERNIÈRES SAISONS (2020 inclus)

Paris (252 points) Marseille (194 points) Lyon (190 points) Lille (162 points) Rennes (160 points) Monaco (156 points)

LE TOP 6 DE LA LIGUE 1 SUR LES 3 DERNIÈRES SAISONS (2020 exclu)

Paris (271 points) Lyon (217 points) Monaco (211 points) Marseille (200 points) Nice (188 points) Saint-Etienne (171 points)

LE TOP 6 DE LA LIGUE 1 SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS (2020 inclus)

Paris (435 points) Lyon (320 points) Monaco (316 points) Marseille (304 points) Nice (292 points) Lille (268 points)

LE TOP 6 DE LA LIGUE 1 SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS (2020 exclu)

Paris (450 points) Lyon (357 points) Monaco (347 points) Marseille (317 points) Nice (299 points) Saint-Etienne (298 points)