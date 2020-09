OL - La nouvelle sortie de Memphis Depay sur son mercato

Sous contrat jusqu'en juin prochain et évidemment concerné par le mercato en cours, qui se termine le 5 octobre, Memphis Depay enchaîne les déclarations sur son avenir. Vendredi soir, après son triplé face à Dijon (4-1), l'attaquant lyonnais (26 ans) avait confié que l'absence de l'OL en Champions League était "très dure à accepter", laissant la porte ouverte aux interprétations.

De retour aux Pays-Bas pour préparer les deux premiers matchs de la Ligue des Nations avec la sélection batave, il a fait une mise au point dans la presse néerlandaise. "Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé", regrette-t-il dans un entretien à NOS. "J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau. , mais j'ai aussi mes rêves. J'ai toujours exprimé cela aussi." Récemment, son nom a circulé du côté du FC Barcelone et du Paris St-Germain...