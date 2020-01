OL - La pépite Rayan Cherki veut faire tomber d'autres records

D'un subtil piqué du gauche, Rayan Cherki est entré dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, samedi soir sur la pelouse de Bourg-Péronnas (0-7), en 32èmes de finale de la Coupe de France. Avec ce premier but en pro, l'attaquant est devenu à 16 ans et 140 joueurs le plus jeune joueur à marquer sous la tunique des Gones. Une précocité que le principal intéressé a abordée sur le plateau d'OL TV. "Je ne m’attendais pas à marquer dans ce match comme c’était la 90ème, mais ça m’a souri et marquer ce but fait du bien. Avoir cette ovation, ça a été un vrai bonheur pour moi", a-t-il reconnu chez nos confrères.

"Couvée" par sa famille, qui lui "fait garder la tête sur les épaules", la pépite rhodanienne se veut ambitieuse pour la suite de sa carrière et compte bien s'offrir d'autres records : "Je savais que j’allais battre le record de précocité, je regarde les records car ça me donne de la force et me donne envie de me battre. Je veux avoir les records et rentrer dans l’histoire du club pour que personne ne puisse derrière me détrôner", a-t-il poursuivi, et de conclure : "Je bosse tous les jours plus que les autres pour atteindre mes objectifs".