OL - La petite mise en garde de Jean-Michel Aulas

S'il avait terminé l'année 2019 sur une mauvaise note, Jean-Michel Aulas se réjouit du regain de forme de l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont enchaîné un cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues en disposant de Lille aux tirs au but (2-2, 4-3) et se qualifient pour la finale de la Coupe de la Ligue.

"C'est inestimable d'enchaîner les cinq matchs du début de l'année par des victoires. Le plus important est toujours le suivant, c'est ce que j’ai dit aux joueurs tout à l'heure. Ça ne sert à rien d'aller en finale à Paris si on n'est pas capable de gagner le prochain match de championnat ici. L'objectif de remonter dans le championnat est, au moins, aussi important que d'aller jouer une finale. Il faut gagner le match de ce soir, ce qui a été fait. Mais, il faut aussi gagner le prochain match de championnat. Après, on va continuer, on va s'accrocher, on va essayer de renforcer l'équipe, ce qui a été fait aujourd'hui avec l'arrivée de Karl. On ne peut pas se permettre, à Lyon, d'être en-dessous de notre niveau, même s'il y avait plein de raisons objectives. On va tout faire pour compenser les blessures que nous avons subies".