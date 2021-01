OL - La première réaction de Léo Dubois après la large victoire face à l'ASSE

Étincelant ce soir, avec deux passes décisives au compteur, Léo Dubois avait forcément le sourire au micro de Téléfoot après la large victoire lyonnaise dans le derby contre Saint-Etienne (5-0, résumé et notes). Le latéral droit lyonnais s'est félicité de ce succès et de cet état d'esprit.

"On a fait un super match, avec un bel état d'esprit collectif. Ce soir, on a réussi à bien frapper les coups de pied arrêté et avoir de la présence dans la surface. C'est bien. Cela récompense un bon état d'esprit. On travaille bien pendant les entraînements. C’est bien, on se relance en termes de point et de victoire. On est content." a-t-il déclaré.