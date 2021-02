OL - La proposition de baisse générale des salaires de Jean-Michel Aulas

Avec le récent communiqué de l'Olympique Lyonnais à propos des pertes économiques conséquentes, Jean-Michel Aulas a indiqué vouloir proposer une baisse générale des salaires pour l’effectif de l’OL. Il a proposé une formule où les joueurs qui émargent à moins de 50 000 euros par mois ne seraient pas concernés. Pour les joueurs ayant un salaire plus élevé, une baisse de 25% serait appliquée pour tous les joueurs sur la différence entre ce seuil et le salaire touché jusqu’ici.

“J’ai rencontré les joueurs dernièrement, je pense que je peux le dévoiler même si je ne leur ai pas demandé: j’ai proposé quelque chose de très modulable en intervenant sur la réduction au-dessus d’un salaire minimum. La barre de 50 000 euros est confortable. Et baisse significative de 25% au-dessus de cette barre. Ce qui veut dire que ce sont les plus gros salaires qui sont les plus impactés en valeur absolue et que les jeunes qui ont moins de rémunérations ne seront pas impactés, a indiqué Jean-Michel Aulas, président de l'OL. C’est une mesure très difficile à mettre en place", a avoué le président des Gones.