OL - La réaction à chaud d'Aouar

Houssem Aouar et l'Olympique Lyonnais ont décroche ce mercredi soir leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France en venant à bout de l'OM (1-0, résumé et notes). Unique buteur de cette rencontre fermée, le milieu rhodanien a livré son sentiment sur cette victoire dès le coup de sifflet final. "On est d'abord très satisfaits parce que ça a été un match très compliqué. Je pense que ça a été serré des deux côtés et on a réussi à mettre ce but qui nous délivre. On savait que la première équipe qui allait marquer allait faire un grand pas vers la victoire, ce soir c'est le cas pour nous donc on est satisfaits de gagner ce match, encore plus face à Marseille" a-t-il déclaré.

Le milieu lyonnais a ensuite poursuivi : "un Olympico, on sait que ça a toujours une saveur particulière donc on est contents de gagner ce match et surtout d'aller en demi-finales parce que cette saison on veut aller le plus loin possible dans toutes les compétitions parce qu'on sait qu'en championnat on a pris pas mal de retard. On va vite se replonger dans la préparation du match face à Strasbourg dimanche."