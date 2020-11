OL - La réaction à chaud de Tino Kadewere après son doublé dans le derby

Double buteur et héros du derby entre l'OL et l'ASSE, Tino Kadewere a offert la victoire à l'Olympique Lyonnais en étant remplaçant au coup d'envoi. Le buteur zimbabwéen, qui vit sa première saison à l'OL, a réagi, à chaud, au succès au micro de Téléfoot.

"Surpris d'être remplaçant ? C'est une question délicate. J'étais un peu surpris mais on a une très bonne équipe et tout le monde mérite de jouer. J'ai gardé la tête haute, je suis heureux d'avoir aidé l'équipe et d'avoir marqué deux buts. C'est normal de débuter de temps en temps sur le banc" glisse-t-il d'abord. "C'est un moment spécial pour moi. Je suis heureux d'avoir fait ça, on a bien joué en équipe. Après avoir rêvé de ces deux buts, c'est quelque chose qui m'a poussé. J'ai rêvé de ça et je voulais les marquer."