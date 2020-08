OL - La réaction à chaud du super-sub Moussa Dembélé

Entré à un quart d'heure de la fin du match face à Manchester City (3-1), Moussa Dembélé s'est offert un doublé victorieux face aux Mancuniens. Après la rencontre, l'attaquant a évoqué cette performance sur RMC Sport.

"Quand t'es sur le banc, ce n'est pas toujours facile. Il faut garder le bon état d'esprit et apporter sa pierre à l'édifice. Après cette petite pause, on s'est fait une promesse de tout donner. L'état d'esprit du groupe a changé, c'est tout bon pour la suite. On est une grande équipe. Pour un joueur, il y a toujours une petite part de tristesse quand on ne commence pas, un match c'est long. J'ai essayé de rentrer et d'apporter ma pierre à l'édifice". Désormais, le Lyonnais a la tête tournée vers le Bayern Munich. "Depuis la reprise, on prend match par match, ça sert à rien de se voit trop beau trop vite. On va faire en sorte d'être prêt."