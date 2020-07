OL - La réaction de Jean-Michel Aulas à la prolongation de Rayan Cherki

Comme relaté dans notre média il y a quelques petites minutes, Rayan Cherki (16 ans) a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2023 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Une nouvelle qui fait la fierté et le bonheur de Jean-Michel Aulas, l'emblématique président rhodanien.

À lire aussi : L'OL blinde sa pépite Rayan Cherki

"C’est une fierté car Rayan est le symbole de cette Academy leader en France et en Europe. Il est dans un contexte familial où il y a beaucoup d’ambition et de dynamisme. J’ai beaucoup d’affection pour ce joueur et sa famille. Les négociations ont été difficiles mais justes et équitables. Il fait partie de cette génération que l’on essaye d’intégrer au football de haut niveau", a lancé le patron des Gones, sur le site officiel de l'OL.