OL - La réaction de Lucas Paqueta après son premier but

Son arrivée a révolutionné le jeu de l'OL et lui retrouve, de son côté, tous ses talents dans le Rhône. Lucas Paqueta est assurément la bonne pioche des Gones sur le mercato et le numéro 12 de l'OL a inscrit son premier but hier face à Nantes (3-0). Après la rencontre, l'Auriverde a affiché toute sa joie au micro d'OL TV. "Je suis très heureux ce soir. Je ne peux même pas trouver les mots pour décrire ma joie. J’avais hâte de marquer mon premier but, j’étais en attente. Place au repos maintenant".

Alors qu'il a régalé les supporters avec sa petite danse sur le but, Paqueta a également fait plaisir à son entraîneur Rudi Garcia. "Ce soir (mercredi) c'est bien pour Paqueta, il marque son premier but et c'est aussi lui qui frappe sur le but de Tino (Kadewere). Je suis content pour lui, il mérite, il fait les effort".