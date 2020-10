OL - La réaction de Rudi Garcia après la victoire à Strasbourg

L'OL a su tenir bon face à Strasbourg (3-2, résumé et notes). Avec 3 buts d'avance après 42 minutes, les Gones ont souffert toute la deuxième mi-temps pour tenir le résultat. Après la rencontre, Rudi Garcia a tenu à féliciter ses hommes pour cette victoire et estime que le résultat est mérité.

"On sait que c’est difficile de venir gagner ici. On l’a fait. C’est une victoire méritée avec trois buts marqués. Nos attaquants ont été performants. Il y a aussi les bons débuts de Paqueta. Ceux qui sont entrés en jeu nous ont beaucoup aidé. C’est un résultat qu’on est allés chercher tous ensemble. Dans le contenu, cela a ressemblé à ce qu’on faisait d’habitude mais on a été plus efficace. On veut enchaîner pour remonter vers le haut. Il y a des choses encore à améliorer comme le but encaissé en fin de première période. On a su combattre après la pause et avoir beaucoup d’occasions pour se remettre à l’abri." a-t-il déclaré.