OL - La réaction de Rudi Garcia après le succès obtenu face à Nice

Pour son deuxième match de préparation de l'été, l'Olympique Lyonnais a logiquement disposé de l'OGC Nice (1-0, résumé). Un court succès qui suffit au bonheur de Rudi Garcia. Au micro d'OLTV, l'entraîneur des Gones n'avait que du positif à ressortir de cette rencontre.

"On finit bien cette semaine de stage. Certains joueurs sont plus avancés comme Moussa Dembélé qui a été bon. On a bien travaillé pendant quatre semaines et on conclut notre début de préparation avec deux victoires. C’est bien d’avoir eu le VAR sur cette rencontre. Nice nous a proposé une belle opposition", a confié le technicien rhodanien, et de distribuer des bons points à deux de ses joueurs : "Bruno Guimaraes a joué plus d’une heure, c’est parfait. Les quatre semaines de préparation ont fait du bien à Melvin (Bard). Il a fait un bon match. Il a marqué des points aujourd’hui".