OL - La réaction de Rudi Garcia au tirage au sort de la LDC

En cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais se mesurera à un nouveau très, très gros du vieux continent : soit le Real Madrid, soit Manchester City. Sur le site officiel du club rhodanien, Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, a commenté ce tirage au sort, qui semble visiblement lui plaire.

"J’ai suivi cela. Si jamais on se qualifie, c’est un tirage royal. C’est une route incroyable à parcourir mais ô combien excitante. Sur le papier, c’est la Champions League que l'on aime. On n’a déjà pas besoin de motivation supplémentaire pour affronter la Juventus. Mais c‘est encore plus beau de savoir que si l’on passe, on jouera ces équipes-là", a affirmé le technicien lyonnais.