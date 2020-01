OL - La réaction de Toko Ekambi après son premier but

Entré en jeu dès la 26ème minute suite au malaise de Martin Terrier, Karl Toko Ekambi a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs pour conclure le récital lyonnais (3-0). Après la rencontre, le troisième buteur du match s'est exprimé suite à cette première réalisation avec l'OL.

"Je suis très content de la victoire avec une grosse pensée pour Martin. On s’est bien remis dans le match. C’est très facile de s’intégrer ici dans un groupe jeune. On avance au classement. J’essaye de trouver les automatismes avec mes partenaires. Je remercie les supporters pour l’accueil. L’équipe enchaîne les bons résultats. On doit continuer" a-t-il commenté.