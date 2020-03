OL - La réponse brutale de Jean-Michel Aulas à Jacques Henri-Eyraud

Suite à la préconisation de Jean-Michel Aulas de proclamer "une saison blanche" dans la cas où le championnat de France ne reprenait pas, Jacques-Henri Eyraud a dézingué le président lyonnais et sa proposition dans un entretien pour le JDD. La réponse du patron des Gones ne s'est pas faite attendre et c'est sur son terrain de chasse favori, Twitter, que JMA a répondu au président marseillais.

"Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j'espère de tout mon coeur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Ligue des champions et la finale de la coupe. Pour toi JH (Jacques-Henri Eyraud) le plus dur commence" a d'abord écrit Jean-Michel Aulas, avant de poursuivre, sans pincettes : "le foot JH n'a jamais été ta meilleure compétence : après avoir proposé d'augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface, les 200 millions d'euros de pertes en trois ans pour 30 autorisés par le FFP, tu t'exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos !"