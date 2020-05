OL - La short-list pour remplacer Grégory Coupet, sans Fabrice Grange

En quête d'un entraîneur des gardiens, l'OL a établi une liste de trois noms pour tenir le poste, laissé vacant par Grégory Coupet.

Avant le départ de Grégory Coupet, en fin de contrat, pour Dijon, l'Olympique Lyonnais n'avait pas prévu de se mettre en quête d'un nouvel entraîneur des gardiens, puisque Jean-Michel Aulas avait pour objectif de le conserver. Mais mercredi, au terme d'une réunion prévue initialement pour lui proposer une prolongation d'un an, l'ex-portier de l'OL et du PSG a annoncé sa signature à Dijon. Finalement, avec ce départ surprise, l'OL doit désormais lui trouver un remplaçant et une short-list de trois noms a désormais été établie, comme le rapporte L'Equipe.

Dans cette liste, on retrouve Christophe Lollichon, actuellement en poste à Chelsea, Christophe Revel, lié à la sélection marocaine, et l'ex-Lyonnais Rémy Vercoutre, aujourd'hui à l'Impact Montréal. Ces trois hommes ont d'ailleurs été auditionnés ces dernières heures. Pour établir cette liste, l'OL avait des critères bien précis : des techniques d'entraînement modernes et surtout une capacité à pouvoir faire progresser Anthony Lopes sur son jeu au pied, l'un de ses points faibles.

Alors que le portier portugais donnait sa préférence à Fabrice Grange (Saint-Etienne), tout comme Jean-Michel Aulas, l'entraîneur des gardiens stéphanois part de plus loin dans cette liste. Joël Bats, de son côté, a été contacté mais pour un rôle de superviseur. Celui qui a déjà entraîné Coupet, Lloris ou Lopes ne peut plus assumer le rôle d'entraîneur en raison de pépins physiques. Si aucun des trois noms ne venait à Lyon, le club a deux autres techniciens en tête, mais leur ientité n'a pas filtré.