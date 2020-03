OL - La sortie mégalo de Jean-Michel Aulas

Au cours d'un entretien pour L'Equipe, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a fait une nouvelle sortie médiatique qui risque de faire beaucoup parler...

Jean-Michel Aulas est, assurément, le président le plus actif de Ligue 1 depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Proposant tous les jours de nouvelles idées pour venir à bout de la saison, ou bien tenter de limiter les dégâts, le dirigeant s'est attiré les foudres des autres supporters et présidents à plusieurs reprises ces derniers jours en voulant mettre en avant les intérêts de l'OL.

Mais Aulas l'assure, les critiques, voire les insultes, ne le touchent pas puisqu'il a le "cuir épais" pour résister à ces attaques. "Dire que je provoque pour concentrer la critique sur ma personne, je ne suis pas sûr que cela aussi systématique que cela. je protège et pour protéger, il faut quelques fois se mettre en avant. Et vu que j’ai le cuir épais, je résiste peut-être mieux que si c’était un entraîneur ou un joueur" explique-t-il à L'Equipe.

Très actif sur Twitter, il profite du réseau social pour lire les avis des internautes et discuter avec ses supporters. Et visiblement, l'oiseau bleu lui permet, surtout, de faire énormément de bien à son égo : "Globalement de manière assez constante, il y a la perception ultra positive que je suis le meilleur président. Pas uniquement de l’instant présent mais de tous les temps" lâche Aulas sans sourciller, s'appuyant sur les remarques qu'il voit passer dans ses mentions. "Parce que je dis les choses et que je défends le club. Je retiens surtout que les gens voient dans mes prises de position une vision que n'ont pas beaucoup d'autres et qui dépasse très nettement la perception que peuvent avoir certains historiques dans le football". Forcément, Aulas conclut en se montrant "très satisfait de la relation" qu'il entretient avec les supporters.