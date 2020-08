OL - La vilaine semelle de Marçal sur la cheville d'Aouar (photo)

Hier soir, lors du dernier entraînement de l'OL au Stade José Alvalade, à 24 heures du coup d'envoi face à Manchester City, tout le groupe lyonnais a tremblé. En effet, Marçal a mis une grosse semelle sur la cheville gauche d'Houssem Aouar au cours d'un exercice ! Le jeune milieu offensif lyonnais est resté au sol quelques minutes pour se faire soigner par le staff médical. Le Gone a finalement pu se relever et terminer la séance d'entraînement, et n'inspire donc pas vraiment d'inquiétude sur sa présence ce soir d'après L'Equipe. Si la cheville n'est pas enflée ce matin, il pourra affronter Man City, avec un strap.