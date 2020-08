OL - La vive émotion de Jean-Michel Aulas après la qualification en demie !

Les yeux rouges, le sourire immense, Jean-Michel Aulas a vécu une très belle soirée ce samedi soir, au stade José Alvalade. L'OL s'est imposé face à Manchester CIty (3-1) et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Forcément, le patron de l'OL est ravi. "C'est merveilleux, on a un groupe qui a su se transcender, se regrouper. Comme on avait des bons joueurs et seul le coté psychologique nous manquait, on voit que cette compétition arrive au bon moment. On vit des moments fantastiques, qui sont supplémentaires à ce qu'on avait imaginé. Je suis très très heureux ce soir" explique-t-il sur RMC Sport. "C'est formidable d'avoir su enchaîner une qualification contre la Juve et Manchester City. Normalement, cette équipe aurait dû passer. C'est un exploit mais peut-être une sorte de résonance par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois. Les joueurs se sont nourris de cette injustice de nous priver d'une place européenne. Il fallait trouver les ressources avec un excellent coaching de Rudi. Bravo à Rudi, à Juninho, qui a su être l'instigateur de cette culture de la gagne. J'ai une pensée pour tous mes supporters".

Aulas a ensuite fait un rapide débrief de la saison et dit tout le bien qu'il pensait de Rudi Garcia. "On a eu une année terrible car on a mal démarré cette saison. On a du changer d'entraîneur beaucoup trop tôt, il fallait le faire. On a eu ces blessures terribles, nos meilleurs joueurs étaient sur le flanc en raison des croisés. (...) Il faut rester humble, modeste et savourer ce moment fantastique. Rudi est un garçon qui fait bien son travail, on l'avait identifier pour redresser cet OL qui a des moyens et qui ne réussissait pas tout au long de l'année. Il a su le faire avec humilité mais quelques fois avec difficulté. Ce n'est pas un communiquant qui cherche à trouver de la reconnaissance. C'est simplement l'évolution vers ce que nous avons souhaité".