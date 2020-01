OL - Le (nouveau) petit coup de gueule de Garcia sur le calendrier

À l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais sera sur les bords de l'Erdre pour affronter le FC Nantes, samedi soir (20h55, Stade de la Beaujoire). En conférence de presse ce jeudi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, a abordé cette affiche 100% Ligue 1 qu'il compte bien remporter. Idéalement avant les prolongations.

"Nous jouons tous les matches pour les gagner. Nous irons à Nantes pour nous qualifier, même si ce ne sera pas facile. Nous espérons ne pas aller en prolongation car nous jouons seulement trois jours après. Pour l’intégrité physique des joueurs et pour le spectacle, ce calendrier est vraiment un problème", a-t-il déploré, et de poursuivre. "Que Nantes soit performant chez lui ou non, peu importe, nous devons y aller pour gagner. C’est une équipe performante, quatrième du championnat avec un entraîneur très expérimenté. Nous avons beaucoup d’enthousiasme, les joueurs savent qu’il faut entretenir cette dynamique positive et ce sera uniquement possible en allant chercher la qualification".