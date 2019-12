OL - Le club craint le pire pour Depay !

Remplacé à la mi-temps de la rencontre face au Stade Rennais ce dimanche, Memphis Depay pourrait souffrir d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

L'Olympique Lyonnais a peut-être perdu plus qu'il ne le pensait ce dimanche. Au tableau d'affichage, les Gones ont subi une septième défaite en championnat cette saison face à Rennes (0-1, résumé et notes), mais sur le terrain, ils ont également perdu deux nouveaux joueurs sur blessures. Le premier d'entre eux est Jeff Reine-Adélaïde, contraint de céder sa place dès la 35ème minute de jeu. Touché au genou, l'ancien angevin a été remplacé par Bertrand Traoré. D'après les informations de L'Equipe, le ménisque pourrait être touché. Pour rappel, Léo Dubois a été récemment opéré en raison d'une blessure au ménisque et son indisponibilité s'élève à plusieurs mois !

Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour l'OL ! Toujours selon nos confrères, Memphis Depay pourrait souffrir d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Touché dans un duel avec le Rennais Hamari Traoré à la 22ème minute, le Hollandais est revenu sur la pelouse sept minutes plus tard avec le genou strappé. Toutefois, il a dû renoncer à reprendre après la pause et a été remplacé par Martin Terrier (45e). En zone mixte, Juninho a tenu un discours très pessimiste au sujet du capitaine lyonnais. "C’est une très mauvaise soirée parce qu’on a perdu et par rapport à la qualité du jeu produit. La très mauvaise nouvelle est aussi la blessure de Memphis Depay qui pourrait l’éloigner des terrains un bon moment. C’est notre leader, je suis triste pour lui."

De son côté, Rudi Garcia a regretté ces deux nouveaux pépins mais n'a pas donné d'informations supplémentaires à ce sujet. Néanmoins, les premiers échos ne sont vraiment pas rassurants et le club craint le pire. Déjà en grande difficulté cette saison, l'OL pourrait avoir perdu deux de ses joueurs les plus performants, et ce pour de longues durées. Des nouvelles des deux joueurs devraient arriver rapidement, une fois des tests supplémentaires passés.