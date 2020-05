OL - Le club dévoile son très bon bilan financier avant le coronavirus

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a présenté ce mardi le bilan financier de l'OL Groupe pour les neuf premiers mois de l'exercice s'achevant en juin, c'est à dire, sur la période avant l'arrivée du coronavirus. Et il est extrêmement positif ! La holding du club a généré un chiffre d'affaires de 265,7 millions d'euros, soit une hausse de 19%. A lui seul, le produit des transferts, en hausse de 133% (90,6M€), représente un tiers de l'activité du groupe.

Le patron rhodanien s'est félicité de ces résultats mais a rappelé que le coronavirus aura des conséquences non négligeables sur ces chiffres. "L'arrêt des compétitions, anormal et irraisonné, va poser d'énormes problèmes même si ça ne se voit pas au niveau du chiffre d'affaires au 31 mars". Le club espère économiser entre 30 et 40 millions d'euros grâce à l'absence des frais liés à l'organisation des matchs mais également en trouvant un accord pour une baisse des salaires. Alors que les négociations avec les joueurs sont toujours en cours, les membres de la direction se sont entendus pour diminuer leur salaire de 15%. Jean-Michel Aulas a quant à lui décidé de réduire le sien de 30%.