OL - Le club réagit au communiqué de la LFP

Ce vendredi, le Tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour traiter les recours de l'OL, du TFC et d'Amiens concernant l'arrêt de la Ligue 1. Suite à cette annonce, la Ligue de Football Professionnel a déclaré avoir "pris connaissance avec satisfaction" de la décision du Tribunal administratif. Du côté de Lyon, la réaction de la LFP a fait grincer des dents et le club a tenu à répondre.

"L'Olympique Lyonnais prend acte de la position du Tribunal Administratif de Paris, et dès lundi matin, saisira le Conseil d’État, seul compétent en premier et dernier ressort. L’Olympique Lyonnais est toutefois surpris que la LFP se réjouisse dès ce soir de la position du Tribunal Administratif alors que celui-ci ne s’est en aucun cas prononcé sur le bien-fondé de sa demande ! Cela ne change donc en aucun cas la nature et le fondement des recours introduits par l’Olympique Lyonnais" a écrit le club dans un communiqué.

