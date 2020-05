OL - Le club veut prolonger le prêt de Toko Ekambi

Comme révélé au début du mois, entre Karl Toko Ekambi et l'Olympique Lyonnais, la relation fonctionne. Arrivé en prêt l'hiver dernier, l'attaquant de 27 ans a fait bonne impression entre Rhône et Saône (12 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts, 3 passes décisives) et les deux parties souhaiteraient poursuivre l'aventure au-delà du prêt du joueur dont la fin est prévue le 30 juin prochain.

Mais avant d'évoquer un achat, L'Equipe indique que l'OL souhaiterait tout d'abord prolonger le prêt de son attaquant camerounais jusqu'en août prochain, date à laquelle le club pourrait reprendre les compétitions de la saison en cours, dont la finale de la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions. Pour rappel, une option d'achat automatique de 11,5M€ était assortie au prêt en cas de qualification directe pour la prochaine édition de la LDC, chose que les Gones ne sont pas parvenus à faire.