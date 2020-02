OL - Le club vole au secours de Thiago Mendes, pointé du doigt pour ses sorties nocturnes

Via un communiqué de presse, l'Olympique Lyonnais a tenu à balayer d'un revers les multiples rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux concernant Thiago Mendes (27 ans). En effet, le milieu brésilien, arrivé cet été à Lille, traîne une très mauvaise réputation sur les réseaux sociaux où certains affirment le voir très souvent dans les boites de nuit lyonnaises.

Le club rhodanien a alors publié un communiqué pour tordre le cou aux rumeurs. "L’Olympique Lyonnais s’étonne des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’éventuelles sorties nocturnes de Thiago Mendes. Il est intolérable de faire référence à des activités extra-sportives qui ne sont pas avérées et que conteste le joueur. L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien à Thiago Mendes et s’interroge sur les raisons qui incitent à diffuser de fausses informations, ce qui constitue pour le club et le joueur un préjudice certain, et n’hésitera pas à le soutenir au cours d’éventuelles actions en justice si de tels propos fallacieux étaient de nouveau tenus."