OL - Le contenu et la réaction ont plu à Garcia

Largement dominateurs à Bordeaux, Lyon a joué à se faire peur mais s'est finalement imposé (1-2, analyse et notes) lors de la 20ème journée de Ligue 1. S'il a regretté que son équipe ne soit pas davantage efficace devant le but, Rudi Garcia a aimé la réaction après l'erreur menant au but girondin. "On a largement mérité de gagner mais on n'a pas gagné largement alors qu'on aurait dû le faire. Mais ce qui compte, c'est d'avoir vu l'OL jouer de cette manière. C'était paradoxal d'être mené à la pause, mais pas tant que ça, parce qu'on avait cadré une fois sur onze. Mais on avait l'emprise sur le jeu, on a bien défendu, on s'est bien remis de l'erreur individuelle de Joachim (Andersen), lui le premier. J'ai bien aimé son match ensuite, comme le match de l'équipe. Je leur ai dit à la pause : en cadrant plus, en étant plus tueur devant le but et dans la dernière passe, il n'y avait pas de raison qu'on n'égalise pas et qu'on ne gagne pas ce match. S'il y a encore un bémol à donner, c'est de ne pas avoir su marquer le troisième but. Gagner à Bordeaux, ce n'est pas facile, et on l'a fait de bonne manière. Pour la confiance c'est une bonne chose" a-t-il déclaré.

Avec ce succès, l'OL remonte à la 6ème place, à quatre points du podium. L'entraîneur lyonnais espère que cette victoire ne sera que la première d'une longue série. "Peut-être, mais ça ne me déplaît pas de ne pas avoir gagné largement parce qu'on va rester les pieds sur terre. On est encore loin de là où on veut être. Mais c'était très important de gagner ici, le championnat est serré, ça ne sert à rien de regarder devant, mais il faut absolument qu'on enchaîne les victoires et j'espère que c'est la première d'une série."