OL - Le contrat de naming avec Groupama prolongé

L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer la prolongation de son contrat de naming avec Groupama. La société d'assurance mutualiste poursuit donc sa collaboration avec les Gones pour deux ans. Le montant du contrat n'est pas précisé dans le communiqué diffusé par l'OL ce lundi, dans lequel Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien, a fait part de sa satisfaction.

"La poursuite de notre collaboration avec Groupama témoigne de notre attachement réciproque et incarne des engagements forts, un enracinement commun et la volonté mutuelle de porter les valeurs de mixité et de lien social sur notre territoire et au-delà. Nous sommes particulièrement honorés de contribuer à construire un futur encore plus responsable et ambitieux sur les objectifs environnementaux aux côtés des équipes de Groupama Rhône-Alpes Auvergne", a confié le patron lyonnais.