OL - Le cri du coeur de Juninho

Sur Twitter, Juninho a évoqué, avec sa fille, les obligations d'un joueur de foot en tant que personnage populaire. Le directeur sportif de l'OL, impliqué dans la politique au Brésil en tant qu'opposant à Jair Bolsonaro, estime qu'un joueur doit défendre "les principes de vie et l'humanité".

"Un joueur qui utilise les supporters pour être populaire et gagner sa vie a l’obligation de défendre les principes de vie et l’humanité. Si il ne fait pas ça il est égoïste et déshumanisé. Ceux qui se taisent sont pire que ceux contre qui nous luttons" a-t-il rédigé.