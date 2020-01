OL - Le DS de l'Athletico Paranaense rend hommage à Juninho

Bruno Guimaraes, qui s'apprête à rejoindre l'Olympique Lyonnais en provenance de l'Athletico Paranaense, sera une recrue à mettre au crédit du directeur sportif Juninho. C'est son homologue du club brésilien, Paulo André, qui le dit. "On le doit (le transfert, ndlr) en grande partie à Juninho. Il a été transparent et a construit une relation de confiance en quelques jours. Il a été décisif, aussi bien pour convaincre Bruno que pour permettre au transfert de se conclure. Le mérite de ce transfert lui revient", explique le dirigeant auriverde, admiratif du travail réalisé par l'ex-numéro 8 de l'OL, dans les colonnes de L'Equipe.

"Il est parti de zéro. Lyon ne nous avait jamais sollicités avant d'entrer en action, il y a une quinzaine de jours. Il avait du retard sur d'autres clubs. Mais il a été très habile, a gagné ma confiance, celle du président du club (Mario Petraglia) et surtout celle du joueur", poursuit André. "Même face à la concurrence de l'Atlético de Madrid, il n'a pas paniqué et a continué à présenter le meilleur projet possible à l'athlète et à son entourage. Lyon a fait une grande acquisition." L'Atlético Madrid avait effectivement opposé une grosse concurrence à l'OL pour rafler le jeune milieu de terrain (22 ans), d'autant qu'il disposait de deux atouts dans sa manche : une clause de priorité négociée avec Paranaense et la présence dans son effectif du meilleur ami de Guimaraes, Renan Lodi. Qu'on se le dise, Juninho a fait fort.