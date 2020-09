OL - Le gros coup de pression de Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas a tiré la sonnette d'alarme, ce dimanche, après le match nul de l'OL face à Lorient (1-1).

L'Olympique Lyonnais déçoit encore, encore, encore et encore. Depuis la victoire face à Dijon lors du premier match de Ligue 1, les Gones n'ont pas gagné le moindre match avec 3 nuls et 1 défaite. Plus que le capital point décevant voire désastreux, l'OL est très loin du compte notamment au niveau du jeu. L'équipe de Rudi Garcia affiche d'énormes défauts, visibles une nouvelle fois ce dimanche sur la pelouse de Lorient.

Et malgré le point du nul arraché par les Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'est logiquement pas satisfait comme il l'a expliqué au micro d'OL TV. "On est déçus. On n'a pas su trouver la solution face à une équipe très défensive. On végète dans la fin de première partie du tableau. Les supporters sont déçus mais avec Paris, on est la seule équipe à avoir repris le 8 juin. On a enchaîné 3 matchs en 8 jours la semaine dernière. Nous ne sommes pas efficaces. On doit courber l'échine".

"Les joueurs qui veulent partir devraient se montrer..."

Alors que l'OL procède à un gros écrémage d'effectif, Aulas estime que certains joueurs qui souhaitent partir auraient tout intérêt à se montrer sur le terrain. "On ne doit pas s'autocritiquer en interne. On doit avoir de la confiance pour se redresser. Les joueurs doivent se remettre en question. Les joueurs qui veulent partir devraient se montrer... Le vestiaire doit se révolter en étant solidaire. On doit avoir cette envie supérieure de gagner. On doit se ressaisir. Le match face à Dimanche (contre l'OM) arrive au bon moment."