OL - Le groupe pour Metz avec Gouiri et Dubois, sans Cherki !

Rudi Garcia a déjà communiqué son groupe pour le déplacement à Metz, ce vendredi (20h45), dans le cadre de la 26ème journée de championnat. Pour cette rencontre, le technicien français a convoqué 19 joueurs, dont Bruno Guimaraes et Léo Dubois, de retour après plus de deux mois d'absence. Amine Gouiri, en réussite ces dernières semaines avec la réserve et la Youth League, est lui aussi convoqué, à l'inverse de Rayan Cherki. Le jeune talent lyonnais de 16 ans est mis à disposition de l'équipe U19 pour affronter le PSG en Coupe Gambardella.