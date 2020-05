OL - Le jeune Da Silva a refusé une première offre de contrat pro

Alors que Jean-Michel Aulas multiplie les sorties pour fustiger la décision de la LFP de mettre un terme à la saison de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais gère dans le même temps les négociations pour la signature du premier contrat pro de trois jeunes joueurs. Néanmoins, les pourparlers avec Pierre Kalulu, Djibrail Dib et Florent Da Silva sont complexes.

Concernant ce dernier, les premiers échanges ont eu lieu il y a déjà plusieurs mois et une première offre de contrat professionnel a été formulée par le club ces derniers jours. En revanche, l'offre de l'OL est loin de correspondre aux attentes de l'entourage du jeune milieu de 17 ans, comme le confie RMC Sport. Les négociations vont donc se poursuivre alors qu'il reste encore un an de contrat aspirant à Da Silva. Cette saison, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en Youth League et a participé à quelques entraînements avec le groupe pro.