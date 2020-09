OL - Le mea culpa de Rudi Garcia après le nul à Lorient

Après le match nul (1-1) face à Lorient ce dimanche, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a présenté son mea culpa en conférence de presse. Le technicien prend la responsabilité de ce match nul, en évoquant notamment les gros manques lyonnais en première période.

"On ne peut pas se contenter de ce point. On n'a pas fait un bon match, même si la seconde période aurait dû nous permettre de gagner. La première a été insignifiante mais je la prends pour moi parce que ce n'était pas le bon système et la bonne équipe. Il y avait trop de monde sur le ballon, pas assez d'aide pour Dembelé, pas assez de profondeur. C'est encore deux points de perdus, et un départ diesel qui ne me plaît pas du tout" a-t-il déclaré.