OL - Le mercato gêne Rudi Garcia pour la préparation des matchs

Rudi Garcia, l'entraîneur de Lyon, s'est exprimé au sujet du mercato après le nul à Lorient (1-1) ce dimanche, pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1. Et le coach de l'OL, qui a déjà perdu Rafael, Kenny Tete ou encore Bertrand Traoré, a vraiment hâte que ça se termine puisque cela gêne la préparation des rencontres. On peut notamment penser aux rumeurs sur les départs d'Houssem Aouar, Memphis Depay ou encore Moussa Dembélé.

"On a surtout besoin que le mercato se termine et je pense qu'on aurait besoin qu'il se termine avant Marseille pour préparer au mieux le match. C'est important, on en a discuté avec les dirigeants, ils sont conscients qu'on ne peut pas préparer Marseille avec les joueurs et qu'au final ils ne puissent pas être sur la feuille de match. Les dirigeants en sont conscients, ils vont trouver la solution et je leur fais confiance. Il n'y a pas de problème particulier. Les départs sous 48 heures ? Je ne sais pas, j'espère en tous les cas mais j'espère qu'on puisse préparer ce match de Marseille au mieux car on a fortement besoin de le gagner" a-t-il déclaré.