OL - Le message de soutien de Marcelo à Neymar

Marcelo Guedes, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, a apporté son soutien à Neymar ce matin, concernant les insultes racistes dont il aurait été victime de la part d'Alvaro lors de PSG-OM. S'il n'y a aucune image pour confirmer les accusations du numéro 10 Brésilien pour le moment, le joueur de l'OL a tout de même défendu son compatriote. "Non au racisme ! On répète encore et toujours la même chose dans le sport ! Assez ! Neymar, nous sommes avec toi !" a-t-il écrit sur Twitter. Pour rappel, Alvaro risque très cher si les propos sont confirmés.

No Racism! It just keep repeating the same thing over and over again in sports! Enough is enough! @neymarjr we are with you!!