OL - Le nouveau son de Memphis !

Via les réseaux sociaux, Memphis Depay a dévoilé un extrait de son nouveau son de rap, inspiré des meilleurs rappeurs américains. L'international hollandais de l'Ol (25 ans), qui vient de se faire opérer des ligaments croisés, devrait profiter de sa longue convalescence pour produire un peu plus de musiques, comme il l'a expliqué sur Twitter.

"Tout le monde sait que je suis out pour un moment à cause de ma blessure. Mais je travaille comme une bête pour faire mon retour sur les terrains aussi vite que possible. Tout le monde sait que travailler sur ma musique est thérapeutique pour moi. Je vais donc mettre ma peine, ma lutte et ma motivation au studio et essayer de faire des musiques incroyables. J'espère que vous ne serez pas offensé car je suis sur le point d'éblouir" a-t-il déclaré. Memphis, un disque d'or avant le ballon d'or ?