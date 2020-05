OL - Le nouveau tacle de Jean-Michel Aulas à Jacques-Henri Eyraud

Entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, les chamailleries ne sont jamais finies, bien au contraire ! En effet, le président de l'OL a profité d'une interview sur France-Info, ce mercredi matin, pour adresser un nouveau petit tacle à son homologue marseillais, avec qui il est en conflit ouvert depuis plusieurs semaines maintenant. JMA s'appuie cette fois sur une petite remarque de Bertrand Desplat, ule dirigeant de Guingamp avec qui le Phocéen s'est aussi écharpé.

"L'utilisation du tweet n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle peut l'être de manière efficace et pérenne. J'ai été diffamé. Jacques-Henri Eyraud est un dirigeant... Je sais qu'un certain nombre d'autres dirigeants comme Bertrand Desplat ont dit que Jacques-Henri Eyraud était un jeune dirigeant qui pouvait s'améliorer. On donne une image tout à fait bonne quand on peut s'exprimer comme je le fais ce matin de manière saine et posée" a-t-il déclaré.