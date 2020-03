OL - Le onze de rêve WTF de Rayan Cherki

Sur les réseaux sociaux de l'OL, Rayan Cherki (16 ans), 6 apparitions sous le maillot de l'OL, nous a livré son onze de rêve. C'est avec une pointe d'humour qu'il a justifié le choix de son équipe type au sein de laquelle figurent un bon nombre de joueurs passés par l'OL. L'entraîneur, quant à lui, est un mélange de "Guardiola, Klopp" et Cherki lui-même.

Dans les cages figure Gianluigi Buffon qui "a marqué l'histoire du football". Au niveau des latéraux, il choisit deux Brésiliens, à droite le joueur du Barça Dani Alves et à gauche le Madrilène Marcelo. En défense centrale à gauche il place Paulo Maldini, l'un des "plus grands défenseurs que le foot ait connu" et à droite Oumar Solet "parce qu'il n'est pas très beau, il fallait un mec moche en défense" explique-t-il tout sourire. Au milieu, le joueur de l'OL mise sur la complémentarité entre Maxence Caqueret et Tanguy Ndombele "le crack". Il enchaîne avec Zizou en numéro 10, accompagné des incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Enfin, le numéro 9 désigné est Amine Gouiri, "un attaquant polyvalent qui sait tout faire". Au niveau du banc de touche, dans son rôle d'entraîneur, la pépite de l'OL compte sur le reste de sa famille pour épauler ce onze de rêve.