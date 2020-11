OL - Le point effectif de Rudi Garcia avant le déplacement à Angers

Pour le déplacement sur la pelouse du SCO Angers, dimanche après-midi (17 heures, Stade Raymond-Kopa) dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais sera presque au complet. Seuls Maxwel Cornet et Karl Toko Ekambi, suspendus, devraient manquer à l'appel en Anjou, même si des incertitudes demeurent encore sur certains internationaux.

"On a deux suspendus, sinon tout le monde devrait être disponible. Après, on a tous ceux qui ont joué tout le match en sélection il y a 48 heures. Ceux qui étaient là on très bien travaillé", a brièvement indiqué Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, en conférence de presse ce vendredi après-midi. Pour rappel, l'OL enregistrera le retour de suspension de Marcelo pour ce déplacement.