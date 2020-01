OL - Le point mercato de Rudi Garcia

Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse à la veille d'un déplacement à Bordeaux, Rudi Garcia (55 ans), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a très brièvement évoqué le mercato hivernal, "une période qui ne devrait même pas exister" selon ses dires. Passé ce petit coup de gueule, le technicien rhodanien a été clair : il souhaite conserver Lucas Tousart et Moussa Dembélé, les deux joueurs les plus courtisés de son effectif. "On a cinq joueurs à l’infirmerie, ce n'est pas pour se séparer d’autre joueurs", a rappelé l'entraîneur des Gones.

Ce dernier espère que ses deux éléments ne seront pas "perturbés" par les avances de plus en plus insistantes du Hertha Berlin (pour le premier) et de Chelsea (pour le second). "Sportivement, Tousart et Dembélé on en a besoin", a-t-il réaffirmé. Technicien d'expérience, Rudi Garcia sait malgré tout que les raisons économiques prennent, parfois, le pas sur le sportif. "Sportivement, je vous ai répondu. (...) Mais il faut poser la question à Juninho et au président. ils ont auront une réponse plus fine et plus pertinente que la mienne", a-t-il conclu de manière lucide.