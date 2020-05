OL - Le point mercato de Rudi Garcia

Rudi Garcia était l'invité de OLTV ce lundi soir. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a abordé le mercato estival à venir des Gones.

Suite à la décision prise jeudi après-midi par la Ligue de Football Professionnel d'arrêter la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de l'épidémie de coronavirus, l'Olympique Lyonnais a achevé l'exercice à la septième place du classement. Une position décevante, qui empêchera le club rhodanien de disputer la Coupe d'Europe, une grande première depuis la saison 1996-1997. Une donnée, à ajouter à la crise sanitaire, qui va impacter le mercato estival lyonnais. "Je ne sais pas comment va se passer l’été. Il y aura un mercato particulier. Après, le mercato va être compliqué pour de nombreuses équipes. Si on ne joue pas l’Europe, ce sera peut-être plus compliqué d'attirer des joueurs", a reconnu Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, ce lundi soir lors de l'émission OL Night System sur OL TV.

Malgré ce constat, le technicien se veut résolument confiant, confirmant notamment les propos de Jean-Michel Aulas, son président, concernant l'achat de Karl Toko Ekambi : "Il faut encore construire l’équipe. On a corrigé le tir lors du mercato hivernal avec Bruno Guimarães et Karl Toko Ekambi. Au club, on est tous d’accord pour garder Karl. On va essayer de lever son arrivée", a-t-il indiqué, et de conclure avec une relative sérénité sur de potentiels départs de cadres, affichant au passage ses grandes ambitions pour le prochain exercice : "On a un bon groupe, pour bien répondre la saison prochaine. On fera une belle saison. Je suis très ambitieux pour l'Olympique Lyonnais. On va travailler pour cela. Les joueurs ont des contrats et ils sont bien à l'OL. Je n’ai pas d’interrogations sur les départs".