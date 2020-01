OL - Le recrutement d'un latéral gauche n'est plus une priorité

Rudi Garcia a réussi son pari avec Maxwel Cornet. L'ailier lyonnais a été reconverti au poste de latéral gauche ces dernières semaines en raison de l'absence de Youssouf Koné pour plusieurs mois. Résultat, ses prestations ont convaincu les dirigeants de ne pas recruter un latéral gauche en priorité sur le mercato.

"Maxwel Cornet a été bien. Il nous aide. C’est son meilleur match en tant que latéral. Il nous apporte et a bien défendu. Cela nous donne des solutions. On a voulu prendre aucun risque avec Marçal. C’est une alternative sur la durée" a-t-il déclaré. "La priorité reste de trouver un joueur offensif car on en a perdu deux et pas des moindres (Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde). Heureusement, on va retrouver, à un moment, nos latéraux Léo Dubois (genou) et Youssouf Koné (cheville). Dès qu'il y aura une visibilité plus importante pour notre secteur médical concernant la planification de leurs retours, cela peut changer, sur la deuxième partie du mercato, un besoin". Des propos qui vont à l'encontre de l'offre formulée par l'OL à Ricardo Rodriguez.