OL - Le sublime hommage de Jean-Michel Aulas à Gérard Houllier

Ce lundi 14 décembre 2020, le monde du football a appris avec une grande tristesse le décès de Gérard Houllier, qui s'est éteint à l'âge de 73 ans. Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'Olympique Lyonnais, où officiait Gérard Houllier depuis 2016 au titre de conseiller extérieur, a rendu un bel hommage à son désormais ancien collaborateur, qui a aussi entraîné les Gones entre 2005 et 2007.

"C'est une infinie tristesse parce que Gérard était un compagnon. C'était devenu un ami de tous instants et on peut dire qu'il avait toutes les caractéristiques d'un homme bienveillant et d'une compétence extraordinaire. Gérard, tout le monde le sait, avait été opéré il y a quelques jours. Il y avait eu un retour à l'hôpital. Il était hier à l'hôpital et il a voulu sortir absolument pour regarder de chez lui le match. Je sais qu'il était très heureux, même si je ne l'ai pas eu après, de cette victoire. Il était aussi très fier car il continuait d'apporter son immense talent pour conseiller les entraîneurs, les joueurs, pour être proche de tout ce que faisait le club. Ce matin, ce que je comprends, c'est qu'il a voulu être parmi les premiers à regarder la presse pour savourer ce qui s'était passé hier soir. Il s'est éteint de manière aussi discrète et aimé par tout le monde. Gérard a tout donné pour l'Olympique Lyonnais. Au gré des différentes missions qu'il assurait avec efficacité et beaucoup d'intelligence, il avait toujours beaucoup de disponibilité", a indiqué Jean-Michel Aulas dans un sonore envoyé par le club rhodanien, et d'ajouter : "Il avait trop de qualités pour disparaître aussi vite. On avait plein de projets ensemble pour l'avenir, pour l'OL mais aussi pour l'amitié. C'est dur de réagir à chaud dans ce moment aussi dur, mais je voudrai être aussi digne qu'il l'a été tout au long de sa vie pour aider les autres et pour être d'une compétence de tous instants et de toutes les situations, ce qui est assez rare dans le football".