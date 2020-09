OL - Le ton est monté entre Rudi Garcia et Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve

En conférence de presse, hier, avant le déplacement de son équipe à Bordeaux (vendredi, 3e journée de Ligue 1), Rudi Garcia a lâché une déclaration surprenante : "la trêve internationale permet de faire monter des jeunes et de les juger, mais là je n'ai pu les voir que sur deux séances, car le week-end dernier, la priorité a été donnée au National 2. Il y avait un match, c'est la politique du club, voilà." En fait, l'entraîneur lyonnais reproche à son homologue de la réserve, Gueïda Fofana, de l'avoir empêché d'observer certains jeunes durant la trêve, parce qu'il en avait besoin pour disputer un match de National 2. Un match ou plutôt deux, en fait, contre Saint-Priest le mercredi (1-1) et Marignane le samedi (2-0). Il s'agit de Gusto, Lukeba (défenseurs), Da Silva, Duku, Bonnet, El Arouch (milieux), Bonnevie et Ousmane (gardiens de but), selon L'Equipe.

Le journal sportif ajoute que le ton est monté entre les deux techniciens, lors d'une réunion avec Juninho et Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation. Le directeur sportif brésilien aurait finalement tranché en faveur de Fofana, en demandant à Garcia de lui laisser ces huit joueurs, dont cinq font partie de ses habituels titulaires. Et l'ancien entraîneur de l'OM, au vu de sa sortie d'hier, n'a visiblement pas totalement digéré...